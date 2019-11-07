Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orbandan asker selamı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde kabul ettiği Macaristan Başbakanı Orban ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuyla ilgili gösterdiği asker selamına Başbakan Orban yine asker selamıyla karşılık verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Budapeşte'yi yüksekten gören bir binanın çatısına çıkan Erdoğan ve Orban, bir süre burada sohbet etti. ​
Budapeşte'yi yüksekten gören bir binanın çatısına çıkan Erdoğan ve Orban, bir süre burada sohbet etti. ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan’da Cumhurbaşkanı Janos Ader’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da: Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılacak
FOTOĞRAF 19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4. toplantısına katılmak üzere Macaristan’a geldi. Erdoğan, ziyareti kapsamında Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’le baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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Erdoğan görüşmenin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la birlikte Konsey toplantısına başkanlık edecek.
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Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
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Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
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Erdoğan’ın ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’ni ve türbe kompleksinde, Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen “Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu” sergisini ziyaret edecek.
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Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da: Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan'da Cumhurbaşkanı Janos Ader'le bir araya geldi.

Erdoğan görüşmenin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Budapeşte'yi yüksekten gören bir binanın çatısına çıkan ikili, bir süre burada sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde kabul ettiği Macaristan Başbakanı Orban ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuyla ilgili gösterdiği asker selamına Başbakan Orban yine asker selamıyla karşılık verdi.

Koyu muhabbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuyla ilgili örnek verirken asker selamı verdi. Hemen ardından Başbakan Orban da asker selamı vererek Cumhurbaşkanı'na mukabele etti.
Karşılıklı selamlaştılar

Karşılıklı selamlaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban asker selamı verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
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