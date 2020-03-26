Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin yapılacak 'G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden katılacak.

Pandemiye karşı verilen mücadele ele alınacak

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katılacak.

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Bakanlar eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek. G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

G7'den deste mesajı

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, önceki gün koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye ilişkin ortak bir açıklama yapmıştı. G7 liderlerinin yönlendirmesiyle uyumlu olarak yapılan açıklamada, salgının yayılmasıyla ilgili küresel sağlık, ekonomi ve finansla ilgili etkilerle mücadele için adımlar atıldığı, dinamik iç ve uluslararası politika çabalarına yönelik koordinasyonun geliştirildiği belirtilmişti.