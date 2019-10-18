Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti
POLİTİKA

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabulünde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabulünde konuşma yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Beşar Esed ile ailece görüşecek kadar bir yakınlığa sahiptik. Suriye’de 6 milyon kişi ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. 4 milyona yakını Türkiye'ye geldi.

Suriye’deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

Amerika Türkiye yerine PKK/ PYD ile bu işi yürütmeyi tercih etti. DEAŞ temizlendi ama YPG sınırlarımız boyunca tehdit haline dönüştü.

Barış Pınarının iki amacı var: Sığınmacılar ve YPG/PKK

ABD’ye tüm ikazlarımıza rağmen bu konuda beklediğimiz adımlar atılmadı. Bize de kendi göbeğimizi kesmekten başka çare kalmadı. Kendi başımızın çaresine bakmaya mecbur kaldık.

Müttefiklerimize tüm uyarılarımıza rağmen YPG konusunda beklediğimiz adımlar atılmadı. Daha önce terörden temizlediğimiz toplam 4 bin kilometre karelik alana 365 bin mültecinin dönüşünü sağlamıştık.

Barış Pınarının 2 temel amacı var. Birincisi YPG’yi sınırdan uzaklaştırmaktır. İkincisi ise sığınmacıların geri dönüşüdür.

Pek çok batılı lider harekatı durdurmamız için aradı

Harekatın 9 günlük sürecinde bizi arayan kimse olmadı. Ancak harekatı durdurmamızı isteyen pek çok batılı lider aradı.

Türkiye Cumhuriyet bir NATO devletidir. Ancak bu terör örgütleri ne zaman NATO'ya üye oldular, doğrusu ben bunu bilmiyorum

Kısa sürede birkaç noktadan 30 kilometre derinliğe ulaşınca bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir takım ülkelerin tavrı değişti.

Cenevre'de Suriye sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum

Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik.

30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak Anayasa Komitesi'nin Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin miladı olmasını temenni ediyorum.

TSK bölgeden ayrılmayacak çünkü, oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir.

ABD sözünü tutmazsa harekat devam eder

Barış Pınarı Harekatı'nı da mecbur kaldığımız için yaptık. Şayet PKK-YPG terör örgütü konusundaki ikazlarımıza kulak verilmiş olsaydı şimdi böyle bir sorunla uğraşmayacaktık.

Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu.

Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.

Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz.

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