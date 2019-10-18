Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti: ABD sözünü tutmazsa harekat sürer, YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika 120 saatilik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin her bakımdan dünyada örneğine az rastlanacak titizlikte bir harekat yürüttüğünü belirtti.

Erdoğan, geçen çarşamba Ankara'da gerçekleştirdikleri AK Parti Meclis Grubu Toplantısı'nda Amerika'ya ve kendilerine harekatı durdurma çağrısı yapanlara bir teklifte bulunduğunu anımsattı.

"Şayet bu sorunu bir an önce çözmek istiyorsanız hemen bu gece terör örgütünün silahlarını ve malzemelerini bırakıp tuzaklarını imha ederek belirlediğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çıkmasını sağlayın." dediğini aktaran Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Suriye'deki durumu görüşmek ve bir çözüm bulmak üzere Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Suriye Özel Temsilcisi'nden oluşan bir heyet göndermeyi teklif ettiğini, kendilerinin de "Buyursunlar, gelsinler." dediğini anlattı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD sözünü tutmazsa operasyon kaldığı yerden devam eder Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin verdiği sözü tutmaması halinde 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı harekatının çok daha karalı bir şekilde devam edeceğini söyledi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başkan Yardımcısı Pence riyasetindeki heyet, bize grup toplantımızda ifade ettiğimiz teklifin bir değil de 5 gecelik halini sundu. Biz de kendi arkadaşlarımızla birlikte bu teklifi tüm detaylarıyla müzakere ettik ve sonuçta muhataplarımızla 120 saatlik bir mutabakatı sağladık. Kamuoyuna 13 madde halinde açıkladığımız bu mutabakata göre, Amerika 120 saat yani 5 gün içinde teröristlerin ilan ettiğimiz güvenli bölge sınırlarının dışına çıkmasını sağlayacak. Bunun için Barış Pınarı Harekatı'na dün akşamdan başlamak üzere 120 saat süreyle ara verdik. 120 saatlik sürenin bitimine kadar teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak, kurdukları tahkimatlar ve mevziler de imha edilecek, kendileri de 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılacak. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeden ayrılamayacak. Çünkü oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, güvenli bölgenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne bırakılmasıyla Barış Pınarı Harekatı da sona erecektir. Amerika'yla mutabakatımıza göre, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte ülkemize yönelik tüm yaptırımlar da ortadan kaldırılacaktır."

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"Söz yerine getirilmezse harekatımız kararlı bir şekilde devam edecek"

Bu görüşmenin olduğu gün ABD Başkanı Trump'ın siyasi ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan bir mektubunun medyada yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti, saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgeden teröristlerin çekilmesi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Milli Savunma Bakanım ile görüştüm çekilmenin başladığını söyledi'. dedi. BiP'te paylaş

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"Buralarda kalmak diye derdimiz yok"

Salı günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğine işaret eden Erdoğan, "Bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz. Dün bunu Sayın Pence ile görüştüm. Bilindiği gibi Münbiç, Ayn el-Arab ve Kamışlı tarafında güvenli bölgemiz Rusya ve rejim güçlerinin faaliyetleriyle çakışıyor. Ayrıca, İdlib'de de zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Amacımız Rusya ile bu konularda makul ve herkes tarafından kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmaktır. Bir tek şartımız, rejimin bulunduğu yerlerde PKK/YPG'nin tamamen temizlenmesidir. Maalesef Tel Rıfat'ta bu yapılmamıştır" diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te rejim görüntüsü altında varlığını devam ettirme çabalarının olduğunu bildiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Aynı durumun Ayn el-Arab ve Kamışlı'da da yaşanması muhtemeldir. Buna rıza gösteremeyiz. Esasen PKK/YPG'nin tamamen temizlendiği yerlerin rejim tarafından kontrol edilmesi, bizim için rahatsızlık sebebi değildir, bunun altını çiziyorum. Sonuçta derdimiz bizim bu terör örgütlerinin güvenli bölgeden çıkartılmasıdır. Eğer bir Münbiç'te halen terör örgütleri varsa, 'Burası terör örgütünden temizlendi ve burası buranın gerçek sahipleri yüzde 85, yüzde 90 gibi Arap aşiretlere verildi.' diyemeyiz. Biz bunu Sayın Putin ile görüştük. Eğer terör örgütleri Münbiç'ten çıkartılırsa, terör örgütleri aynı şekilde Ayn el-Arab'tan yani diğer adıyla Kobani'den çıkartılırsa bizim için hiçbir mesele yok. Yeter ki terör örgütlerinden buralar temizlensin ve bizim buralarda da kalmak diye derdimiz yine yok. Tüm derdimiz, bizi tehdit eden, taciz eden bu terör örgütlerini buralardan çıkarmaktır."

"Yeni anayasa çalışmaları tamamlanıp Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlandığında her yer bu ülkenin meşru hükümetinin yönetimine geçecektir. Yeter ki PYD, bunun yanında PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsamaha gösterilmesin." diyen Erdoğan, terör örgütleri tamamen kazınıp atılmadan Suriye'nin arzu ettiği huzura, güvenliğe ve esenliğe kavuşamayacağını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için çaba harcadığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet de katıldı.

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Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda. Bu bitmiş değil. Süreç devam ediyor.

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Ele geçirilen DEAŞ'lıların görüntüleri ele geçirildi.

YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de

Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik. Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım. (Terör örgütü) Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mutabakat açıklaması: Güvenli bölgeden teröristlerin çekilmesi başladı

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