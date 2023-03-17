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Cumhurbaşkanı Erdoğan yağmurda ıslanan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip ederken ıslanan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti.

19:00 . 17/03/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden Fin gazeteciye ayakkabı armağan etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan gazeteciye gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.

"Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım."

Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.

#Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
#AYAKKABI
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Hediye
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