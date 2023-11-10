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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yahu güçlenemezsin sen de kaybedeceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala 'Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim' havasındalar. 'Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim' diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin. Öbürü de kaybedecek." dedi. Erdoğan, "Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez." ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:20 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:33 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Taşkent dönüşü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin,
"Bildiğiniz gibi ana muhalefet partisi CHP’de geçen hafta genel başkan değişimi yaşandı. Bu konudaki düşüncelerinizi yaklaşan yerel seçimler bağlamında alabilir miyiz?"
sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Biz ne dedik? Bay Bay Kemal dedik. Dediğimiz oldu mu? Oldu. Bunu ilk söylediğimiz zaman yapsaydı bu kadar olumsuz olmayacaktı. Ama o zaman durum çok farklıydı. Bunların birbirinden farkı yok. Bunu zaten söyledim.
Ne dedim? Al birini vur öbürüne. Biri Demirtaş'a selam gönderiyor. Biri Kavala'ya selam gönderiyor. Aynı şekilde diğeri de onlara selam veriyor. Şimdi bunlar hala 'Demirtaş'a selam gönderirsem ben güçlenirim' havasındalar. 'Kavala'ya selam gönderirsem güçlenirim' diye düşünüyorlar. Yahu güçlenemezsin. Sen de kaybedeceksin.
Öbürü de kaybedecek.
Eğer bu parti Atatürk'ün partisiyse Atatürk'ün partisinde milli olmayan, yerli olmayan kimse barınamaz ve barınamayacaktır.
Şimdi 31 Mart bunun kantarı olacak ve bu kantarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere inşallah Cumhur İttifakı gereğini yapacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi başına kimi getirirse getirsin değişmez, değişemez."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#CHP
29 dakika önce
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