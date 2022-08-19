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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yakında müjde vereceğiz' diyerek açıkladı: Kira fiyatlarını düşürecek düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan topluma bir müjde vererek önümüzdeki günlerde konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçecek yeni bir hamleyi açıklayacaklarını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yakında müjde vereceğiz diyerek açıkladı: Kira fiyatlarını düşürecek düzenleme geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, "Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştu" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında İstanbul'daki çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'da da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık" dedi.

Kira fiyatlarını düşürecek yeni düzenleme geleceğini duyuran Erdoğan şöyle devam etti:

  • "İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum."

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