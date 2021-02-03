Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni bir Geziye geçit vermedik vermeyiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir Gezi'ye geçit vermedik vermeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Geçtiğimiz yıl 18 Ekim'de başlattığımız kongrelerimize salgın sebebiyle ara vermiştik. Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna doğru planladığımız büyük kongremize hazır hale geleceğiz. Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zaferde muhakkakdır şiarıyla, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bunu istiyorum.

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli bir yer sağlamasını hedefliyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu Boğaziçi eylemlerinde terör örgütlerinin temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları olarak tanımlıyor.

  • CHP, 7/24 açık bir yalan partisidir. Başındaki adamda 7/24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür. CHP'den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
OYNAT 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROVOKASYON

LGBT yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır' dedi.

"SEÇİM GÜNÜNE KADAR ADIM ATMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Milletimiz sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar hangi alanda nasıl hizmet verdiğimizi çok iyi biliyor. Bu yüzden sizden son 18 yılda yaptığımız hizmetleri farklı yönleriyle anlatıp sürekli hatırlatmanızı istiyoruz. Seçim gününe kadar adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadığımız tek bir vatandaşımız kalmadan koşturacağız. Bu yüzden teşkilatlarımızın tüm bireylerine önemli görevler düşüyor.

Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ile birlikte öncülük edeceğiz. Böylesine kapsamlı bir çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı bir hale gelecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İmparator' sürprizi: Salon 'Haydi söyle' diye inledi
OYNAT 01:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İmparator' sürprizi: Salon 'Haydi söyle' diye inledi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. AK Parti Söğüt teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla sürpriz yaptı. Teşkilat hep bir ağızdan şarkıyı söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söğüt bu defa çok daha farklı seslenecek' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
12 bin lira dolandırıldı

12 bin lira dolandırıldı

​İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı.
Hem ön hem arka kamera kullanılabiliyor

Hem ön hem arka kamera kullanılabiliyor

​OPPO'nun yeni kamera teknolojisi şaşırtıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğana İmparator sürprizi: Salon Haydi söyle diye inledi

​Partisinin beş farklı ildeki kongresinde hitap ediyor.

Yürek ısıtan anlar

Yürek ısıtan anlar

​Diyarbakır'da polisler çocuklarla kar topu oynadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.