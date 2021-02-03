Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir Gezi'ye geçit vermedik vermeyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Geçtiğimiz yıl 18 Ekim'de başlattığımız kongrelerimize salgın sebebiyle ara vermiştik. Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna doğru planladığımız büyük kongremize hazır hale geleceğiz. Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz.

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zaferde muhakkakdır şiarıyla, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bunu istiyorum.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

https://t.co/murNa9R6Ug — Yeni Şafak (@yenisafak) February 3, 2021

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli bir yer sağlamasını hedefliyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu Boğaziçi eylemlerinde terör örgütlerinin temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları olarak tanımlıyor.

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CHP, 7/24 açık bir yalan partisidir. Başındaki adamda 7/24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür. CHP'den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.

OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE PROVOKASYON

LGBT yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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"SEÇİM GÜNÜNE KADAR ADIM ATMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Milletimiz sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar hangi alanda nasıl hizmet verdiğimizi çok iyi biliyor. Bu yüzden sizden son 18 yılda yaptığımız hizmetleri farklı yönleriyle anlatıp sürekli hatırlatmanızı istiyoruz. Seçim gününe kadar adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadığımız tek bir vatandaşımız kalmadan koşturacağız. Bu yüzden teşkilatlarımızın tüm bireylerine önemli görevler düşüyor.

Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ile birlikte öncülük edeceğiz. Böylesine kapsamlı bir çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı bir hale gelecektir.

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