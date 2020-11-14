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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomi yönetimin yeninden oluşturulduğunu belirterek, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanarak 'Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah önümüzdeki günlerde de hedefimize yürüyeceğiz. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel düzende gerekli adımları atıyoruz. Ekonomi, hukuk alanında reforma gidiyoruz. Salgınla mücadele için aldığımız tedbirlere milletimizden uymasını rica ediyorum. Temizlik, maske, mesafe kuralına uymalıyız. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır.

'YEPYENİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ'

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Bizi hedeflere ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçireceğiz.

Ekonomide reform dönemi
GÜNDEM
Ekonomide reform dönemi
  • Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz, dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz.

Sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık.

  • Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum.

Soğuk algınlığı ve gripte mevsimle birlikte artacak. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini belirlediği bir parti, biz de gerektiği gibi çalışmalıyız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Şahsi çıkarları ön plana çıkarmaya asla gerek yoktur.

Milletimizin partimize teveccühü artıyor. Üye sayımız 11 milyon 200 bini buldu. Önümüzdeki yıllarda tabanımızı genişletmek istiyoruz. Geçmişten bugüne kadar partimizde olan kardeşlerimiz ve yeni katılanlarla büyüyoruz.

'AK PARTİ GERİ KALMIŞLIK SÜRECİ SONRASI IŞIK GİBİ DOĞDU'

Her dönemin kendi ruhu vardır. İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi yaşatmak için keskin kararlar verildi. Çok partili hayata geçişle adeta nefes borumuzun açıldığını hissettik. AK Parti tüm bu geri kalmışlık süreci sonrası ışık gibi doğdu. Vatan toprağının her karışına yatırımlar yaptık. 18 yılda Kars’a 13 milyar lira yatırım yaptık. Her alanda şehirlerimizi cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların 5 katı 10 katını yaptık.

AHMET KEKEÇ’E BAŞ SAĞLIĞI

Daha düne kadar kendi topraklarında bir avuç teröristle mücadele eden ülkeden çok daha büyük alanlarda mücadele eden ülke haline geldik.

Milletimizle verdiğimiz her mücadele azmimizi artırıyor.

Yazar Ahmet Kekeç rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Ailesine ve milletime baş sağlığı diliyorum.

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