Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Erdoğan yeniKuveyt Emiri ile görüştü

Erdoğan yeni
Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı, ​dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
Tünelin ucu göründü

Tünelin ucu göründü

​Bakan Koca: Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağız.
Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Ermenistan askerleri cephede neye uğradıklarına şaşırdı.
15 Aralık'ta açılıyor

15 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verdi.
Moskova'ya çağırdılar

Moskova'ya çağırdılar

​Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a toplantı çağrısı.

Son 37 metre

Son 37 metre

Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak.

Tek koşulu açıkladı

Tek koşulu açıkladı

Aliyev'den çatışmalara ilişkin önemli açıklama.

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için fon hazırlığı yapıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.