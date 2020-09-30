Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

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İngiliz turist sahte parayla beş yıldızlı tatil yapacaktı: Cezaevine gönderilecek

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahte para ile tatil yaptığı belirlenen ve kaldığı 5 yıldızlı otel odasında sahte 3 bin 540 pound ve uyuşturucu madde bulunan David T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.