Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi: Masada Doğu Akdeniz var

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İçişleri Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin, "Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır" açıklamasını yaptı.