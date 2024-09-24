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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i BM Genel Merkezi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i BM Genel Merkezi'nde kabul etti

19:1924/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
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Kiryakos Miçotakis - Recep Tayyip Erdoğan
Kiryakos Miçotakis - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#Kiryakos Miçotakis
#ABD

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