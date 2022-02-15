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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü: BAE temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını tamamladı. Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı. Yaklaşık dört saat süren yolculuğun ardından Erdoğan, TSİ saat 22.35'te Ankara'ya geldi. Erdoğan ziyaret için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü: BAE temaslarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.40'ta başkent Abu Dabi'den ayrıldı. Erdoğan, TSİ saat 22.35'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dubai'de çocuklardan samimi karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dubai'de çocuklardan samimi karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de kendisini Türk bayraklarıyla karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZİYARETİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.

İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz.

İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE'de görkemli karşılama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE'de görkemli karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.
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