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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası alışılmışın dışında kredi ile dayanışmayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam Ziraat Bankası genel müdürümüzle görüştüm; çiftçilerimize çok daha geniş kapsamlı kredi ile bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz istişareye önem veren bir kadroyuz. Siyasetten, ekonomiye, tarıma her konuda bir bilene danışıyoruz. Şu ana kadarki en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti. Uzaktan eleştirmek yerine konuya müdahil olup, kanaatlerini paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

  • Tabi tarımcılık bunun yanında hayvancılık gerek süt ve süt mamullerinde gerek et ve et mamullerinde atılacak adımlarla inanıyorum ki bu sektörde sizler çok önemli bir sınavı da veriyorsunuz vermektesiniz.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KREDİ DAYANIŞMASI

Türk tarımını gerçekleştirecek çiftçiyi güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağım. Dün akşam Ziraat Bankası genel müdürümüzle de etraflıca görüştüm bu görüşmeden sonra inşallah Ziraat Bankamızda çiftçilerimizle çok daha etraflıca geniş kapsamlı kredi de bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek bu tür adımları atacak biz artık istiyoruz ki hayvan ithali yapmayalım. Bu konuda atılmış çok ciddi adımlarımız var. İnşallah Anadolu bu anlamda görevini yerine getirecek.

İklim değişikliği sadece gelişmiş devletleri değil Afrika Kıtası’ndaki fakir ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor.

Geçtiğimiz yüzyılda yer altı kaynakları için yürütülen mücadelenin aynısı bugün tarım ve su kaynakları için yürütülüyor.

Gelişmiş ülkeler gıda güvenliklerini garantiye almak için olağanüstü çaba harcıyor. Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur derler. Milletimizin gıda güvenliğini güvenlik altına almak bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak en savunma sanayinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikeli bir hale gelmiştir. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma müsaade etmedik asla da müsaade etmeyeceğiz.

TARIM TOPRAKLARININ MİRAS YOLUYLA BÖLÜNMESİNİ ENGELLEYELİM

  • Türk tarımını küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim.

İktidara geldiğimizden bu yana hep bunun gayreti içindeyiz. Özellikle tarımda bu bölünmeyi engellediğimiz zaman hep birlikte güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç gübre tohum desteği verelim bu konuların hepsinin arkasındayız. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışanların çarkı içinde ezdirmeyeceğiz.

Buradan yine açıklıyorum benim bu rakamların resmi rakamlardır. Devlet yalan söylemez devlet gerçeği söyler. Biz tarımsal hasılada dünyada yedince Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, incir kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Bu çok önemli. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.

  • Tarımsal ürün ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık.

121 BİN ÖRNEK MUHAFAZA ALTINDA

Başka bir adım attık tohum ihracatımızı 11 kat arttırarak 102 bin tona ihracata rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik. Ata tohumu projesi ile ülkemizin gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin korunma altına alınmasını sağlıyoruz. Bugün itibari ile gen bankasında 3 bin 400 türe ait 121 bin örnek muhafaza altındadır. 20 yıl öönce Avrupa’da ABD’de nerede tohum buluruz çiftçimize dağıtırız diyorduk. Bakın şimdi neredeyiz.

Terör örgütü ormanları yaktı onlar sakallarımızı keserken biz de onların kolunu kırmaya devam ettik. 11 Kasım’da tüm Türkiye’de 11 milyon fidanı ağacı diktik. Ülkemizin orman alanlarını çoğaltmak için ciddi yatırımlar yaptık.

Son olarak 11 Kasım tarihinde ülkemizin 81 vilayetindeki 2023 ayrı noktada 11 milyon fidanı geleceğe nefes başlığı altında diktik. Çünkü ormanlarımız varsa nefes var, ormanlarımız yoksa nefes yok. Onun için 11 Kasım’ı milli ağaçlandırma günü ilan ederek ülkemizde de yeni bir dönemi başlatmış olduk.

17 yılda 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturarak toplam alanı 22,6 milyon hektara çıkardık.

Kasım ayında fidan mı dikilir diye yaptığımız işe çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri ortaya çıkınca da milletten özür dilemek yerine bu sefer de 11 milyon fidanın 9 milyonu kurur diye işi pişkinliğe vurdular. Bunların yarına dair hiçbir hayalleri yok. Milletimiz bu olup bitenlerin hepsini hafızasına kaydediyor.

ÇİFTÇİLERE DESTEK MÜJDELERİ

Miras mevzuatını yenileyerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz. Kırmızı et sektöründe küçük baş hayvan tüketimini özendirerek Pazar payını arttıracağız.

Tarım ve orman mevzuatını sadeleştireceğiz.
  • Tohumdan sofraya tüm üretim siteminde çok daha etkim bir üretim sistemi kuracağız.
  • Türkiye’yi orman fidanı üretim merkezi haline getirmekte kararlıyız.
  • Gıda kaybı ve israfını önlemeye yönelik tedbirleri getiriyoruz.
  • Bazı müjdelerimizi de paylaşmak istiyorum. Besilik hayvan için kasım ayı ile beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz.

1000 köye 1000 tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulmasını hedefliyoruz. Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 arttırarak 125 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz.

  • Gelecek yıl 56 milyon küçükbaş hayvan sayısını yakalamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz.

Çay üretimimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çay saati deyip geçmeyin çok önemli yaş çay alım miktarı 650 bin tona çıkacak.

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