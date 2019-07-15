Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 15 Temmuz buluşmasına davet
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara 15 Temmuz buluşması için yaptığı çağrıda "3 yıl önceki çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmaya davet etti.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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