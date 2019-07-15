İstanbul'da yüzbinler Atatürk Havalimanı'nda buluştu

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla arama noktalarından geçerek Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde toplandı.

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarıldı.