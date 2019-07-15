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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul'da yüzbinler Atatürk Havalimanı'nda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.

Haber Merkezi AA
&quot;15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması&quot; için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
&quot;15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması&quot; için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
&quot;15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması&quot; için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
&quot;15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması&quot; için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla arama noktalarından geçerek Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde toplandı.

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarıldı.

  • Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile dev Türk bayrağı asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'dan özel uçakla saat 20.00'de buraya gelerek konuşma yapması bekleniyor.
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