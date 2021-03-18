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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı: Kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, birliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur.

  • Şanlı Çanakkale Zaferi'nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz.

Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız.

  • Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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