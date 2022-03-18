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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “1915 Çanakkale Köprüsü” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından “1915 Çanakkale Köprüsü’ne” ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, “Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası” ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “1915 Çanakkale Köprüsü” paylaşımı
1915 Çanakkale Köprüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip “1915 Çanakkale Köprüsü’ne” ilişkin video mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, “Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası” ifadelerine yer verdi.

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