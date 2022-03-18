Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “1915 Çanakkale Köprüsü” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip “1915 Çanakkale Köprüsü’ne” ilişkin video mesaj paylaştı.
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası… 🇹🇷 pic.twitter.com/VSCcxB06Wk
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası… 🇹🇷 pic.twitter.com/VSCcxB06Wk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022
Erdoğan paylaşımında, “Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası” ifadelerine yer verdi.