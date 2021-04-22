Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 23 Nisan mesajı 15 Temmuzda FETÖcülerce bombalanan yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 15 Temmuz'da FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 15 Temmuz'da FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülerce bombalanan TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdüreceğini kaydeden Erdoğan, "Tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 23 Nisan mesajı: 15 Temmuzda FETÖcülerce bombalanan yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 23 Nisan’ı bu yıl da küresel korona virüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ düsturuyla Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncüsü olmuştur” ifadelerini kullandı.

Meclisin, 23 Nisan 1920 tarihinden bugüne kadar birçok badire atlattığı Millî Mücadele’de şerefle kazandığı ‘gazilik’ payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez alındığı belirtilen mesajda Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

“Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ’cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kenetlenen aziz milletimiz için daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmek, gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Milletimizin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum.”

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkardık
Abone Ol Google News
Japonyada çifte mutasyon alarmı

Japonya'da "çifte mutasyon" alarmı

Virüsün yayılmasını önlemek için yeni OHAL kapıda.
Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.
2023e ilerliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı.

​Vaka sayısında ciddi düşüş başladı.

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

​Vatandaşlar, 3 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti.

Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar.
Thodex'in hesaplarına bloke

Thodex'in hesaplarına bloke

​MASAK inceleme başlattı.

​Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.