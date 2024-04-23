Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile TRT Çocuk Korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel klip hazırlandı. Kuvvet Komutanlıklarının üniformalarını giyen çocukların Vatan Marşı'nı seslendirdiği görüntüler Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, Vatan Marşı'nın, "Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa, vurgunuz biz ayla yıldıza, bir ölürüz, bin doğarız, sen tasalanma. El değmesin yurduma." dizeleri yer aldı.