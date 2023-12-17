Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 750. Vuslat Yıl Dönümü mesajı: Hazreti Mevlana'nın izinden giderek mazlumun yanında olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.
Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını aktaran Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:
"İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya, çocukları katletmeye devam ediyor"
Türkiye'de ve dünyanın farklı köşelerinde milyonlarca insanın Mevlana'nın eserleri vasıtasıyla kendi ruh dünyalarında içsel yolculuğa çıktığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: