Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım

12:4426/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD temaslarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD temaslarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşım
Gündem / Politika
26 Eylül, Cuma

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#NSosyal
#Cumhurbaşkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELER: Bir çok kalemde maaşlar değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, Meclis'e geldi mi?