Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 'iç cephe' uyarısı: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önündeki en büyük engelin iç cephedeki zaafiyet olabileceğini belirterek, muhalefete uyarıda bulundu. “Milletimizi bölen, ayrıştıran her girişim aslında bizi içerden yıkmaya çalışan güçlere hizmet ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
Erdoğan, geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaptığı iç cephe vurgusunun hatırlatılması üzerine,
“Terörsüz Türkiye”
girişimiyle bu sürecin devam ettiğini belirtti. Milletimizi bölen ve kardeşliği zedeleyen her girişimin içerden yıkıcı güçlere hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan,
“Buna asla izin vermeyeceğiz. İç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, dayatma yapamaz”
dedi.
"Asla izin vermeyeceğiz"
Erdoğan,
"Geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmanızda iç cephe vurgusu yapmıştınız.
“İç kalemizde gedik açılırsa bunu toparlamak meşakkatli olacaktır. Hepimiz bedel öderiz. Milletini seven, kendini bu topraklara ait hisseden kimsenin kaybetme iklimine fırsat vermeyeceğine inanıyorum” demiştiniz. Geçtiğimiz 1 yılda dünyada savaşlar ve gerilim noktaları daha da arttı. Siz bu noktada muhalefete iç cephe konusunda nasıl bir mesaj vermek istersiniz?"
sorusuna şu şekilde cevap verdi;
"Benim o ifadem çok çok kararlı bir duruşun yansıması, tespitiydi. İç cephe vurgumuzla ülkemizin her alanda güçlenmesi, birlik ve beraberliğin kuvvetlendirmesi ihtiyacını ifade ettik. Nitekim sonrasında başlatılan
“Terörsüz Türkiye”
girişimiyle bu süreç devam etti. İnşallah ülkemiz
“Terörsüz Türkiye”
hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.
"İç cephemiz güçlü olursa kimse bize diz çöktüremez"
Milletimizi bölen, ayrıştıran, kardeşliğimizi zedeleyen her girişim, aslında bizi içerden yıkmaya çalışan güçlere hizmet ediyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz. Ülkemizi sadece iç cephe konusunda değil, şu anda her alanda güçlendiriyoruz. Savunma sanayi, teknoloji hamleleri, ekonomi ve daha birçok alanda atılımlarımızı, artırarak devam ettireceğiz. Bizden sonraki nesillere tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmakta kararlıyız"
