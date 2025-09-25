Beyaz Saray'da kritik görüşme: Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için Beyaz Saray'a geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Tokalaşarak gazetecileri selamlayan iki lider daha sonra baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.
Beyaz Saray tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altı yıl sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştiriyor.
Zirve kapsamında tören mangası yerini alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.
Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.
Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygım var." dedi.
"Türkiye ile ticareti artıracağız, F-35'i veF-16 konusunu konuşacağız. Kendisini burada konuk etmek büyük şeref.
Ayrıntılar Geliyor...