Beyaz Saray’da tarihi buluşma: Erdoğan-Trump görüşmesinde 7 kritik dosya masada olacak

F-35’ten Suriye’ye, İsrail’den Ukrayna’ya… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray’da Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel dengeleri doğrudan etkileyecek kritik dosyaların gündeme gelmesi bekleniyor. Masadaki konular arasında F-35 programı, savunma sanayiinde iş birliği, Suriye’nin geleceği, İsrail’in saldırgan politikaları, Doğu Akdeniz’de güç dengeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu öne çıkıyor.
Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk kez Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. Liderler, Trump’ın ilk döneminde 2017 ve 2019’da iki kez Washington’da görüşmüştü. Altı yıl aradan sonra gerçekleşecek buluşma, Türkiye’nin son yıllarda artan küresel rolü ve Avrupa-Ortadoğu güvenlik mimarisindeki konumu nedeniyle uluslararası kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor.
Masadaki 7 kritik başlık
Suriye ve SDG:
Görüşmede en önemli başlıklardan biri, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğü olacak. Ankara, Suriye’nin kuzeydoğusundaki SDG’nin etkinliğine karşı net tavrını yineleyecek. ABD’nin bölgede askeri varlığını sürdürmesi ve SDG’nin özerklik talepleri nedeniyle uygulamaya konulamayan entegrasyon anlaşması da gündeme gelecek.
Savunma ve havacılık iş birliği:
Türkiye, F-35 üretim sürecine yeniden dahil olmayı hedefliyor. Türk savunma sanayii şirketleri, 2019’a kadar gövdeden motor parçalarına kadar yüzlerce kritik bileşen üretmişti. Programın yeniden açılması halinde 10 milyar doları aşan bir finansal hacmin doğabileceği belirtiliyor.
F-35 dosyası:
Türkiye’nin 2002’de dahil olduğu JSF programı, 2019’da S-400 alımı nedeniyle askıya alınmıştı. ABD’de hangarda bekleyen 6 F-35’in teslim edilmesi için yeni formüller gündeme geliyor. Bunlardan biri, uçakların verilmesi karşılığında S-400’lerin yalnızca acil tehdit durumunda aktive edilmesi şartı. Ancak sürecin Kongre onayı gerektirdiği biliniyor.
İsrail’in saldırıları:
Gazze’deki şiddet politikaları da masadaki kritik gündemlerden. Türkiye, 1967 sınırları temelinde Doğu Kudüs başkentli Filistin devletini savunurken, Trump’ın İsrail’e desteğini sürdürdüğü biliniyor.
Rusya-Ukrayna savaşı:
Türkiye’nin arabuluculuk rolü ve İstanbul müzakere süreci, görüşmede yeniden ele alınacak. Erdoğan, savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayacak.
Doğu Akdeniz:
Libya ve Kıbrıs merkezli gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Güney Kıbrıs’la imzaladığı savunma iş birliği anlaşması Ankara’nın tepkisine neden olmuştu. GKRY’nin İsrail’den hava savunma sistemi alma girişimleri de dosyada yer alıyor.
Heybeliada Ruhban Okulu:
Geçtiğimiz hafta Trump ile görüşen Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ardından, Beyaz Saray görüşmesinde Ruhban Okulu’nun da gündeme gelmesi bekleniyor.
