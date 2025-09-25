Beyaz Saray’da tarihi buluşma: Erdoğan-Trump görüşmesinde 7 kritik dosya masada olacak

F-35 dosyası:

Türkiye’nin 2002’de dahil olduğu JSF programı, 2019’da S-400 alımı nedeniyle askıya alınmıştı. ABD’de hangarda bekleyen 6 F-35’in teslim edilmesi için yeni formüller gündeme geliyor. Bunlardan biri, uçakların verilmesi karşılığında S-400’lerin yalnızca acil tehdit durumunda aktive edilmesi şartı. Ancak sürecin Kongre onayı gerektirdiği biliniyor.