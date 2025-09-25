Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul başta olmak üzere 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Bugün itibarıyla yurdun kuzey kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul’da gün boyu aralıklarla sağanak beklenirken; Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Trabzon, Rize, Samsun, Kastamonu ve Artvin’de gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirildi.
Uzmanlar, sonbaharın ikinci yarısıyla birlikte sıcaklıklarda da belirgin düşüş yaşanacağına dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde kış havası kendini hissettirmeye başlayacak.
“Montlarınızı Hazırlayın”
Meteoroloji raporuna göre hafta sonundan itibaren sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Montlarınızı çıkartın” diyerek mevsim geçişine işaret etti.
Sıcaklıklar düşüşe geçiyor
Cuma günü itibarıyla ülke genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece azalması bekleniyor. İstanbul’da 22-23 °C seviyelerine inen değerlerle birlikte yağmur da görülecek. Şen, 29 Eylül ve ekim başında özellikle kuzey bölgelerde yağışların artacağına vurgu yaptı.
Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre bugün sabah saatleriyle beraber 11 ilde yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor.
İstanbul’da yağışlı Günler
Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber canlı yayınında yaklaşan hava sistemi hakkında bilgi verdi. Tek, son günlerde İstanbul’da 24-26 derecelerde seyreden sıcaklıkların güney ilçelerde 28 derecelere kadar çıkabildiğini, kuzey ilçelerde ise daha düşük seyrettiğini hatırlatarak, “İstanbul için vedalaşma zamanı geldi” dedi.
Yağışlara dikkat çeken Tek, “Bugün ve sonraki günlerde İstanbul’da aralıklarla yağışlı sistemler etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren başlayacak bu yağışlar zaman zaman çisenti, zaman zaman hafif sağanak şeklinde olacak. Artık ardı arkası kesilmeyecek, güneşi daha az göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Yağışların Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de süreceğini kaydeden Tek, bu yağışların sel ya da büyük zararlara yol açacak şiddette olmayacağını da belirtti.
Sıcaklıklar gece 14 dereceye iniyor
Adil Tek, İstanbul’da önümüzdeki günlerde gündüz sıcaklıklarının 20 dereceye kadar düşeceğini söyledi. Gece sıcaklıklarının ise 14 dereceye kadar ineceğini vurguladı. “Geçtiğimiz günlerde gece sıcaklıkları 15-16 dereceydi, hafta sonu itibarıyla 14 dereceye kadar inecek” dedi.
Uzmanlara göre yağışlı sistem önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek. Tek, “Ekim ayına yağışlarla girmiş olacağız. Kuvvetli yağışlar Karadeniz’in genelinde, İç Anadolu’nun kuzeyinde ve Ege’nin kuzey kesimlerinde görülecek” açıklamasında bulundu.
Yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara karşı da uyarı yapan Tek, “Kuzeyde rüzgar zaman zaman saatte 60 km’ye kadar çıkıyor. Bu rüzgarlar Karadeniz üzerinde etkili olacak, dalgaların boyu da artacak” dedi.