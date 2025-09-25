Yağışlara dikkat çeken Tek, “Bugün ve sonraki günlerde İstanbul’da aralıklarla yağışlı sistemler etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren başlayacak bu yağışlar zaman zaman çisenti, zaman zaman hafif sağanak şeklinde olacak. Artık ardı arkası kesilmeyecek, güneşi daha az göreceğiz” ifadelerini kullandı.





Yağışların Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de süreceğini kaydeden Tek, bu yağışların sel ya da büyük zararlara yol açacak şiddette olmayacağını da belirtti.