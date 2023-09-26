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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 mesajı: Artık net bir yanıt bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD'den F-16 satışı konusunda artık net bir yanıt beklediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ile bilinen ve F-16 satışının önündeki en büyük engellerden biri olan ABD’li Senatör Bob Menendez'in görevi bırakmasının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Lokman Özdemir
13:00 . 26/09/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD’li Senatör Bob Menendez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD’li Senatör Bob Menendez

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye F-16 satışı konusunda kritik mesajlar verdi.

"Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor"

Washington yönetiminden artık net bir yanıt beklediklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye aleyhine faaliyetleri ile bilinen ABD’li Senatör Bob Menendez'in, hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesinden sonra geçici olarak görevini bırakmasının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

  • Erdoğan "Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD’den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız" dedi.
İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

Bizim, F-16’larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD’li senatör Bob Menendez’in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor.

Bob Menendez

"Bu konuda ABD’den artık net bir yanıt bekliyoruz"

Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD’den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız. Bu konu dahi bizlere savunma sanayii noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce İHA-SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar Predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefikimizden alamamıştık. Ne yaptık, kendi İHA’larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık, TİHA yaptık, Kızılelma yaptık, Hürkuş yaptık, Atak yaptık… Şimdi de F-16’lara ihtiyacımız var fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız Kaan’ı üretmek için çalışıyoruz.

Meclis’in bir yapısı var, başkanı var… Amerika’nın biliyorsunuz parlamentosu var, bizim de bir parlamentomuz var. Parlamentomuzun içerisinde de bir yapı var. Cumhur İttifakı olarak bizim de bir yapımız var. Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre de parlamentoya müracaatımızı da bu arada yapıp, parlamentomuz nasıl bir takvim belirlerse, onu da orada takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bazı görüşmeler yaptılar. Temenni ederim ki onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır.

"Sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var"

Zaten İsveç’i F-16 ile bağlı hale getiriyorlar. Yani diyorlar ki bunu halledin. Kanada aynı şeyi yapıyor, Amerika da aynı şeyi yapıyor. Biz de diyoruz ki, “sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var.” Biz parlamentomuzu geri plana atamayız ki. Yani bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimiz içerisinde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Netice itibariyle İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili kararı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir.

Meclisimiz bu konu ile ilgili her gelişmeyi en ince ayrıntısına kadar takip etmektedir. O kararı ne zaman vereceği de kararın ne olacağı da meclisimizin takdirindedir. Meclis’in gündemine konu geldiğinde kararın nasıl olacağını hep birlikte görürüz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'n hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici'' ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed’in teklifi olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Kalkınma Yolu Projesi noktasında, Amerika’nın, Japonya’nın, Hindistan’ın ve Çin’in kendilerince projeye yaklaşımları söz konusu. Projeyle Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya geçiş söz konusu. O bakımdan bizim durumumuz çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kalkınma Yolu bu coğrafyaya özellikle çöreklenmiş tüm karanlık odakları yok edecek kalkınma aydınlığının inşallah ilk adımı olacaktır. Bundan dolayı çok çok büyük önem arz ediyor. Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında'' dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Bob Menendez
#F-16
#ABD
#Azerbaycan
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