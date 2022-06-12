Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adalar Yunanistan'ındır' diyen CHP'li Eralp'e: Büyükelçi müsveddesi terbiyesiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaları silahlandırarak provokasyona imza atan Yunanistan'ı geçtiğimiz günlerde çok sert bir dille uyarmış, "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti.

Erdoğan'ın dünya basınında gündem olan konuşmalarından rahatsızlık duyan CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunan tezlerine destek vererek adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürmüştü.

GÜNDEM CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'den skandal çıkış: Adalar Yunanistan'ındır

"BÜYÜKELÇİ MÜSVEDDESİ, TERBİYESİZ"

Van'da düzenlenen gençlik buluşmasında, konuya ilişkin fikri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükelçi müsveddesi, terbiyesiz. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur." dedi.

"BUNLARDA DÜRÜSTLÜK YOK, BATI'NIN HER ŞEYİ YALAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin ise şunları söyledi:

REKLAM

"Miçotakis, 'Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız'. demiş. Yeni bir şey söyleyeceğimiz yok. Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemekte mutabakata varacağız. Bundan sonra seninle ikimiz konuşalım. Tamam. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gidiyorsun Senato'da konuşma yapıyorsun. F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda "Ruslara karşı" diyorlar. Ya Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız. Sözleri yalan dolan. Batı'ya güven olmaz. Bunlar AB üyeliğinde 1963'ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var. Atalarınız dalgayı iyi bilir, bunları yenilemeye kalkmayın."

REKLAM