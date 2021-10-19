Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnşallah yıl sonuna kadar Togo'da Ankara Büyükelçiliği açılacaktır.

Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayandır. Sayın cumhurbaşkanı bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okullarının kapatılmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadeledeki kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.

OYNAT 01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togo'da FETÖ mesajı: Mücadelemize verdikleri destek takdire şayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası basın toplantısında konuştu. Togo'nun FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin takdire şayan olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın cumhurbaşkanı bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okullarının kapatılmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadeledeki kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum.' dedi. BiP'te paylaş

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Maarif Vakfımız verdiği eğitimle Togolu gençlerin yetişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bugün Maarif Vakfımızın bir spor okulu açması konusunda mutabık kaldık.

Ekonomik ilişkilerimiz de gelişiyor. Sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artması için çalışacağız.

"AŞI BAĞIŞINDA BULUNACAĞIZ"

Aynı şekilde koronavirüs konusunda da dayanışmamızı sürdüreceğiz. Aşı bağışında bulunacağız. Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız. TOGO halkına teşekkür ederim.

Afrika ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki, gördüğünüz gibi dün Angola bugün Togo yarın da Nijerya'ya geçeceğiz. Diğer görüşmelerde de FETÖ konusu gündeme gelecek.

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"FETÖ BELASINDAN BU ÜLKELERİN KURTULMASINI İSTİYORUZ"

FETÖ belasından bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz. Onların da bu hassasiyet içerisinde olduğunu görüyorum. İnşallah bunu başaracağız.

Çok kısa bir süre sonra Afrika'ya tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim.

Togo çok stratejik bir noktada olan bir ülke. Özellikle savunma sanayiinde birlikte atabileceğimiz adımlar var. Özellikle terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Bunu ikili görüşmelerde de değerli dostuma söyledim. Biz bu anlamda Togo'nun yanında olmaya devam edeceğiz."

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