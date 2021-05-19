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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere sert tepki: Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı münasebetiyle ve “Kütüphane Söyleşileri” programı kapsamında, yurdun farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız.

(Akşener'in ifadeleri) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.

Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var.

Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor.

40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez.

Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.

İnşallah 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim.

Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz.

(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın.

Bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım.

Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

900’ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?

(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.

Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar."

Ayrıntılar birazdan...

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