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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar: FETÖ yöntemleri yine işbaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin istifasına değinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Erdoğan, "Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek" dedi.

17:50 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitinge konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.


Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor. Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi.

İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktılar. Nasıl bıraktılar? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak.

Terör örgütleriyle beraber olan Bay Bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı Pazar gününe kadar sürsün. Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım.

Terör örgütüyle yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor. Toplumun her kesimini destekledik. Sosyal yardım programlarıyla sahipsiz kimseyi bırakmadık.

MANSUR YAVAŞ'A VE CHP'YE TEPKİ

Bunlar sadece özet. Bugün cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip yeni asra adım atmaya hazırlanırken, Türkiye Yüzyılı'nı konuşabiliyorsak bu sebepledir. Tek parti faşizmi mirası olan darbeyi ülke yönetimine gelme alışkanlığından vazgeçmediler. İdeolojik kavgalarla, milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Ülkemizi hedeflerinden koparmadık. İşte Ankara belediyesi. 4 yılda ne yaptı. Biz geldiğimizde büyükçe bir havalimanı yoktu. Biz yaptık. Yolu o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Biz eserlerimizle konuştuk. Bunlar ne dedi? Otobüs ücretlerini bedava yapacağız. Traktör vereceğiz dediler. İstanbul, Ankara, İzmir bunu söyledi. Bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Milletim bunları yutmayacak, gereğini yapacak. Şehir hastanelerimizi yaptık. İnsanımızın sağlığı bizim için çok önemli. Önce eğitim, sağlık, emniyet, ulaşım, enerji, dış politika, Türkiye olarak adımları attık. Biz yaparız. söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. Ankara, Yozgat, Sivas bunu da yaptık mı, yaptık.

"KARŞIMIZA PKK-FETÖ VE LGBT İLE ÇIKTILAR"

Milletimizle, gece gündüz çalışarak siyasetimizi güçlendirdik. Siz bakmayın meydanlarda atıp tutanlara. Bunların vizyonu burunlarının ucunu göremeyecek kadar sığdır. Eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. 2018 seçimlerine eski Türkiye hastalıklarını savunarak gittiler. Şimdi de tefecisi yetmemiş olacak ki, LGBT alarak çıktılar. Bu CHP LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi, İYİ Parti LGBT'ci mi? Yanlarındaki yavrucuklar hallerinden memnun. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur. Seçimden sonra değişikliklerle güçlü aileyi milletin oluşumunda en önemli taban olmak üzere anayasa değişikliğiyle bunu halledeceğiz.

"FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞ BAŞINDA"

Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek.

Bay Kemal neredesin sen, hangi yoldasın? CHP içindeki Gazi'ye inanlar pazar günü bunun hesabını soracaktır. Ankara'ya yakışanın ne olduğunu sizler biliyorsunuz. Ankara'ya yarım kalan işleri tamamlamak için yola çıkanlara sahip çıkmak yakışır. 14 Mayıs'ta Sincan başta olmak üzere Ankara ve Türkiye'den rekor bir destek bekliyoruz. Sanayisiyle, ticaretiyle Türkiye'nin özeti diyeceğimiz Sincan'ı anlamadan Türkiye'nin kodları çözülemez. Sincan, emeğin kıymetini çok iyi bilir. Sincan, çalışmanın evine ekmek götürmenin kıymetini iyi bilir. Bugün ülkemiz altyapısını kurmuş bir ülke olarak Türkiye Yüzyılı'na yürürken, Sincanlı halkımız haklı olarak ne getireceğini merak ediyor..


Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, ''Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir'' ifadelerini kullandı. Memurlara maaş müjdesi de veren Erdoğan, ''En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak'' açıklamasında bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Sincan
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