Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı için Kısıklı’dan hareket etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk cuma namazı için vatandaşların da akın ettiği Ayasofya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alanda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alana maskeli olarak gelirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açılışa katılıyor.

Öte yandan Erdoğan Twitter'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin resmi hesabındaki ilk paylaşıma yer verdi. Erdoğan'ın paylaşımında Arapça, "Bismillahirrahmanirrahim" yazısı yer aldı.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ — Ayasofyayı Kebir Camii Şerifi (@ayasofyacamii) July 23, 2020

OYNAT 00:00 Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay'ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak. Bu tarihi anda Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmak isteyen gençler tekbir getirerek Çemberlitaş'tan namazın kılınacağı alana doğru ilerledi. BiP'te paylaş

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İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunurken UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.





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OYNAT 00:35 Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor. BiP'te paylaş

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