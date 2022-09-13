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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak 50 Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kardeş Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyeve taziye telefonu: Her zaman yanınızdayız
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin devlet sınırında yaptığı büyük çaplı provokasyonların önlenmesi sırasında Azerbaycan askerlerinin şehit olmasından dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, şehit yakınlarına ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettiği belirtildi.

Aliyev, taziye dileklerini nedeniyle Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kardeş Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye’nin her zaman olduğu gibi Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Azerbaycan’ın da her konuda Türkiye’nin yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın büyük çaplı askeri provokasyonlarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından cesurca ve yüksek bir profesyonellik ile önlendiğini, şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını ve intikamlarının alındığını belirtti. Aliyev, büyük çaplı askeri provokasyonlardan Ermenistan’ın sorumlu olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik ittifak ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği bir kez daha vurgulandı. Devlet başkanları, gelecekteki temaslar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

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