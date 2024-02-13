Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'de peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldığı BAE'de ikili temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile Dubai'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabulüne ilişkin açıklama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükümeti'nin meşruiyetine zarar vermeden Libya'daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu söyledi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Erdoğan'ın, onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.





Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Libya'nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükümeti'nin meşruiyetine zarar vermeden Libya'daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.





Erdoğan, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı çözüm için Türkiye'nin gayretlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve Türkiye'nin, bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik katkılarını sürdüreceğini ifade etti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani

Erdoğan Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.







