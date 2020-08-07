Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Akşener'in davetine ilk yorum

Bahçeli'nin Akşener daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili davetine ilişkin konuştu. Erdoğan, 'Yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek en makul çizgide davettir. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele ki HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.