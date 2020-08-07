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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Akşener'in davetine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'Eve dön' çağrısıyla ilgili soruya ''Yadırgadığım bir davet değil. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok'' yanıtını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISINA ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

İşte Erdoğan'ın Bahçeli'nin Akşener'e davetine ilişkin yorumu:

  • Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.
Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.

Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.

Bahçeli'nin Akşener daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım
OYNAT 01:10
Bahçeli'nin Akşener daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili davetine ilişkin konuştu. Erdoğan, 'Yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek en makul çizgide davettir. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele ki HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.


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