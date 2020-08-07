Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Akşener'in davetine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISINA ERDOĞAN'DAN İLK YORUM
İşte Erdoğan'ın Bahçeli'nin Akşener'e davetine ilişkin yorumu:
- Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok.
Hele hele HDP'yle terör örgütlerityle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.
Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum.