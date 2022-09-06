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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıkıyor. Erdoğan’ın çantasındaki önemli konu başlıklarından biri Kosova ve Sırbistan arasındaki sınır problemi olacak. İkili ilişkiler, bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımların ele alınacağı ziyaret kapsamında Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan’ın katılacağı üçlü zirveye zemin aranacak.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Balkanlara çözüm turu
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasi maratonunda rota bu kez Balkanlar. Erdoğan, bu hafta Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan turuna çıkacak. Bugün Bosna-Hersek ile başlayacak Balkan turu 8 Eylül’de sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dosyasında önemli konu başlıklarından birisinin son dönemde Kosova ve Sırbistan arasındaki sınır problemi olması bekleniyor. Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretinde de ülkenin toprak bütünlüğü ve devamlılığının desteklendiği vurgusunu yapacak.

ÜÇLÜ ZİRVE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan arasında bir süredir devam eden gerilimin düşürülmesi için girişimlerde bulunmuş ocak ayında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i misafir etmişti. Erdoğan, “Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar olmak üzere üç lideri bir araya getirelim ve bu işi başaralım. Bu karara vardık” demişti. Türkiye’nin Batı Balkan ülkeleriyle ilişkileri hep iyi seviyede tutması nedeniyle son olarak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Londra ziyaretinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki yapıcı rolünden bahsetmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da haziran ayında bölgede temaslarda bulunmuştu. Erdoğan’ın uygun bir zamanda Türkiye, Bosna-Hersek, Sırbistan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi istediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,nBosna-Hersek, Sırbistan ve nHırvatistan’ı ziyaret edecek.n
Cumhurbaşkanı Erdoğan,nBosna-Hersek, Sırbistan ve nHırvatistan’ı ziyaret edecek.n

EKONOMİ DE AJANDADA

Erdoğan’ın Balkanlar ziyaretine birçok sektörden iş insanı da eşlik edecek. Balkanlardaki iş gücü ve kazançlı yatırım ortamından dolayı Türk yatırımcıların uğrak noktası olması nedeniyle temaslarda çeşitli anlaşmaların yapılması öngörülüyor. Sırbistan’la ticaret hacminin 5 milyar, Hırvatistan’la isebir milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Erdoğan, bizim hakiki dostumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek’e gerçekleştireceği resmi ziyaretten memnun olan ülke halkı, bu ziyaretin bölgeye huzur getireceğini düşünüyor. Saraybosnalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret hakkındaki görüşlerini paylaştı. İzet Medzedovic, “Tabii ki ziyaretinden mutluyum ve bu önemli bir durum. Erdoğan, bölgedeki tüm ülkelerde saygıyla karşılanıyor.” diye konuştu.

SORUNLARI O ÇÖZER

Amar Karadzic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye ile iyi ilişkilerin, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini ve sorunları çözebileceğini düşündüğünü belirterek, “Erdoğan, çok önemli bir kişi ve Bosna Hersek, Sırbistan ve diğer bölge ülkelerine yapacağı ziyaret, ekonomi ve huzur açısından çok önemli.” dedi. Salahudin Nezirovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin hem Bosna Hersek hem de bölge için önemli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Kimin dostumuz olup olmadığını iyi düşünmemiz lazım. Herkes dostumuz gibi davranıyor ama aslında dostumuz değiller. Erdoğan bizim hakiki dostumuz.” ifadelerini kullandı. Saraybosnalı Husnija Kararic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesinin “hakiki dostu” olduğunu ve Balkanlar’daki birçok sorunun çözümünde faydası olacağını düşündüğünü kaydetti.

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