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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: Açık ara önde bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap ediyor. Erdoğan, ''Birleri mutfakta biz de balkondayız. Aziz milletim ekranları başındaki kıymetli vatandaşlarım değerli dava ve yol arkadaşları sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bir demokrasi şölenini daha alnımızın akıyla atlattık. Kesin sonuçlar belli olmamakla birlikte açık ara önde bulunuyoruz'' açıklamasında bulundu.

02:03 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


Biz sizleri çok seviyoruz. Bu sevdalıların buluşması, bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Maşallah. Aziz milletim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarım.


Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.


Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber, açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının, hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.


Tabi biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'öndeyiz' diye bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlardan değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyoruz.


Biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Öndeyiz diye anlatarak milleti son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Ancak sonucun tam oranlarıyla önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.


Rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için otunu kullanan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. kardeşlerim bu gerçeği seçimlere katılım oranının katılımıyla gösterdik dünyada benzeri yok.


Tarihimizin en yüksek katılımlarından birini gösterdik. Kayda değer bir hadise yalanmadan bu seçimi tamamladık.


Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altından gerçekleşmesiyle gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarını tamamen kendi iç hesaplamakla ürünü bu gerçeği değiştirmiyor.


Seçim sisteminin güvenirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. kendi kısık siyasi hesapları için bozmaya hakları yoktur.


Sizin kararınıza, bu seçime de saygı duyuyorum, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağım.


Ayrıntılar geliyor...


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#14 Mayıs Seçimleri
13 dakika önce
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