Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: Açık ara önde bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;









Biz sizleri çok seviyoruz. Bu sevdalıların buluşması, bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Maşallah. Aziz milletim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarım.





Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır.





Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber, açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının, hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor.





Tabi biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'öndeyiz' diye bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlardan değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyoruz.





Biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Öndeyiz diye anlatarak milleti son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Ancak sonucun tam oranlarıyla önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.





Rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için otunu kullanan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. kardeşlerim bu gerçeği seçimlere katılım oranının katılımıyla gösterdik dünyada benzeri yok.





Tarihimizin en yüksek katılımlarından birini gösterdik. Kayda değer bir hadise yalanmadan bu seçimi tamamladık.





Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altından gerçekleşmesiyle gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarını tamamen kendi iç hesaplamakla ürünü bu gerçeği değiştirmiyor.





Seçim sisteminin güvenirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. kendi kısık siyasi hesapları için bozmaya hakları yoktur.





Sizin kararınıza, bu seçime de saygı duyuyorum, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağım.





Ayrıntılar geliyor...



