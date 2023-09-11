|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batılı ülkelere tahıl koridoru çağrısı: Verdiğiniz sözleri tutun

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda dönüşte uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelerin devam edeceğini belirtti. "Rusya’nın talepleri açık, net ortada" diyen Erdoğan Batılı ülkelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Batılı ülkeler, Türkiye’nin çabalarını takdir etmekle birlikte kendileri de çaba harcamalı, verdikleri sözleri yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

Seren Som
15:46 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmasının ardından Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan tahıl koridoru ve Türkiye'nin çabalarına yönelik teşekkürü değerlendirdi.

"Rusya ve Çin liderleri G20 Zirvesi’nde yoktu. Siz de geçen hafta Soçi'deydiniz. Hem Soçi'ye hem Kiev'e gidebilen ender liderlerdensiniz. G20 Sonuç Bildirgesi’nde Birleşmiş Milletler'e bir teşekkür, Türkiye'ye ayrıyeten bir teşekkür var. Bu Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemli. Size G20’de tahıl koridoru, barış süreci, küresel çaptaki mevzularda liderlerden, oradaki diğer ülkelerin bakanlarından gelen talepler oldu mu?"
sorusunu Erdoğan Batılı ülkelere çağrı yaparak cevapladı.
Erdoğan tüm liderlerin ortak temennisinin, Karadeniz Girişimi’nin devamı yönünde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Birçok liderle ikili görüşmeler yaptım. Zirve marjında bir araya geldiğim devlet ve hükümet başkanları, Türkiye’nin çabalarının ne kadar değerli olduğunu dile getirdiler. Görüşme yaptığım liderlerin hepsi de özellikle Karadeniz Tahıl Koridoru’nun işletilmesi hususunda bizden yine ricada bulundular. Tabii tüm liderlerin ortak temennisi, Karadeniz Girişimi’nin devamı yönünde…

'Batılı ülkeler verdikleri sözleri yerine getirmeli'

Bu konudaki çabalarımıza, görüşmelerimde özellikle değiniyorum. Çünkü konunun vahametinin ve Türkiye’nin çabalarının bilinmesi, görünmesi gerekir. Türkiye olarak savaşın ilk anından itibaren barışın sağlanması için yürüttüğümüz yoğun diplomasiden pek çok ülkenin haberi var. Ancak gelinen aşamada Batılı ülkelerin de harekete geçerek, verdikleri sözleri yerine getirmesi gerekiyor. Tabii biz, Sayın Putin’in şimdilik 1 milyon ton tahıl gönderme teklifini gündeme getirdik. Telefon diplomasisini sürdürmek suretiyle bu miktarı artırma noktasında Sayın Putin’den ricada bulunacağız. Tabii bu konuda Batı’nın da kendine düşen görevleri yerine getirmesi lazım.

'Rusya’nın talepleri açık net ortada'

Olay sadece tahıl değil, bir de burada gübre sevkiyatı var. Bu gübre meselesi de hafife alınacak bir konu değil. Dolayısıyla her iki ürünün de hedeflerine ulaştırılması için Sayın Putin ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı şekilde yakın markajla konuyu takip edecek ve böylece temennim odur ki bu sıkıntıları aşmış olacağız. Rusya’nın talepleri açık, net ortada. Rusya’nın eksiklik olarak gördüğü bazı hususlar var biliyorsunuz. Bu koridordan gönderecekleri tahılın parasını alabilmek için bir ödeme mekanizmasının kurulmasını ve gemilerinin sigortalarının yapılabilmesi için yaptırımların dışında tutulmasını istiyorlar.

Türkiye'yi takdir etmek yetmez

Bizler de bu sorunların çözülmesi ve bir netice alabilmek için çabalıyoruz. Talepleri karşılandığında tahıl sevkiyatının da başlayacağını Sayın Putin dile getirdi. Batılı ülkeler, Türkiye’nin çabalarını takdir etmekle birlikte kendileri de çaba harcamalı, verdikleri sözleri yerine getirmeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmasının ardından Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alınan önlemlerinin zaman içinde etkisini göstereceğini söyleyen Erdoğan, "Çok net bir yol haritamız var" açıklamasında bulundu. Belediye hizmetleri üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, "CHP’nin eline düşen şehirlerimizi milletin tertemiz oyları ile kurtaracağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik açıklamasına da tepki gösterdi ve "Bu hakaret cezasız kalmayacak" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın tahıl koridoru ve yeni anayasa konusunda da değerlendirmeleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'yla ilgili konuştu: Namertçe hakaret cezasız kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili konuştu. "Bu zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yaptı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Bunların ipini kesecek diye inanıyorum." ifadelerini kullandı. Tanrıkulu'nun TSK'ya dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır." diye konuştu.


#G20 Liderler Zirvesi
#Tahıl Koridoru
#Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya
#Ukrayna
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD- Kandilli Rasathanesi 11 Eylül son depremler listesi