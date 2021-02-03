Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi: Öğrenci misiniz terörist mi?

Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir süren protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirmişti.

OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz? Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Kılıçdaroğlu terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda, hala terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı yaşamayacak, yaşatmatacağız. LGBT. yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:50 Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor. BiP'te paylaş

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