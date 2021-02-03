Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi: Öğrenci misiniz terörist mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların öğrenci bile olmamasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı yaşamayacak, yaşatmayacağız" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir süren protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirmişti.
"Kılıçdaroğlu terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda, hala terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı yaşamayacak, yaşatmatacağız. LGBT. yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir." ifadelerini kullandı.