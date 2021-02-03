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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi tepkisi: Öğrenci misiniz terörist mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların öğrenci bile olmamasını sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı yaşamayacak, yaşatmayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir süren protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği, dün yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'sinin burada okumadığı, bunlardan 15'inin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı.


"Kılıçdaroğlu terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda, hala terör örgütü temsilcilerini arkadaşları olarak tanımlıyor. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz? Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Gereği neyse yapıyoruz. Bu ülke bir kez daha gezi olayı yaşamayacak, yaşatmatacağız. LGBT. yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacak
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır' dedi.


Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi
Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: Asla istifa etmeyi düşünmüyorum

İstanbul Valiliğinden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınan 159 şüpheliden 102'si öğrenci değil
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar

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Boğaziçi provokasyonunda eylemciler PKK’ya destek veren belediye başkanlarını savundu
Boğaziçi Üniversitesi provokasyonunda sokaklara inen eylemciler, terör örgütü PKK'ya destek verdiği için tutuklanan belediye başkanlarını savundu. Bir araya gelerek açıklama yapan eylemciler, “Seçilmiş belediye başkanları güvenlik hassasiyeti nedeniyle hapistedir” diyerek serbest bırakılmalarını istedi.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.


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