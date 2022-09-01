Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boykot çağrısına sert tepki: Öğretmenlerimiz fitne girişimlerine prim vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, öğretmenlere 'kariyer sınavı'nı boykot etme çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, şunları söyledi:

'SİNDİREMİYORLAR'

"Tabi bütün bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Tek umutlarını milletin ve ülkenin başındaki kara bulutların çoğalmasına bağlayanlar her müspet adım gibi bunu da işlerine sindiremiyorlar. Açıkçası öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin hatta topyekün eğitim sistemimizin faydasına olan böyle bir meseleyi dahi istismar edenleri görmekten ülkemiz adına hicap duyuyorum.

'ELLE TUTULUR PROJELERİ YOK'

Türkiye'ye dair elle tutulur hiç bir projeleri olmayanların yaptığı boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan tamamen art niyetli bir girişimdir. Bırakın artık bu boykotu falan nedir bunlar?

REKLAM

'CADDELERDE ÇAPULCU OLARAK DOLAŞANLARDAN MISINIZ?'

Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? Bize yavruları ile yavrularımız ile haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim vermeyeceğini biliyorum."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik sıradan bir memurluk değildir

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileler evlatlarını özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeli Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ailelerimizin evlatlarımızı yetiştirirken, onları özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok ama çok önemli' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:39 "Öğretmenlerimizin fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu. Boykot çağrılarının art niyetli bir girişim olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siz eğitim öğretim mimarı mısınız sokakta çapulcu musunuz? Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım. Öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil. Öğretmenlerimizin bu tür fitne girişimlerine prim verilmeyeceğini biliyorum' dedi.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



