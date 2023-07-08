Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına sert gönderme: Bunların tek derdi koltuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt Vilayet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. Bayburt'un 28 Mayıs'ta oy oranını 82,45 olduğunu belirterek halka teşekkür eden Erdoğan, "Vefakarlıkta sizlerin emsali bulunmaz, adam tanımada Bayburtlunun emsali bulunmaz. Bayburt 28 Mayıs'ta oy oranını 82,45'e yükseltti. Sandıkları patlatan herkese teşekkür ediyorum. Aşkınızı sevdanız güçlü iradeniz için her birinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, hiç endişe etmeyin. Sadece bize değil Türkiye'nin de geleceğine sahip çıktınız. Türkiye Yüzyılı inşasında biz de varız dediniz. İnşallah 31 Mart'taki yerel seçimlerde Türkiye'ye destek olacak rekor bir destek istiyorum.

'Yatırımlarımıza devam edeceğiz'

Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. İnşası tamamlanan birçok açılış törenini gerçekleştireceğiz. Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah." dedi.









'Meydanda 40 bin kişi var'

Bayburt'a 7 farklı alanda 36 proje kazandırıldığını vurgulayan Erdoğan, "Yatırım değeri 2 milyar 689 milyon lirayı aşan hizmet ve eserlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen kurumlarımızı tebrike diliyorum. Emniyet güçlerimizden aldığımız rakamlara göre meydanda 40 bin kişi kişi var."

'Fırsatçılara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz'

Vatandaşları Enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu söyleyen Erdoğan, "Hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız durumu hassasiyetle inceliyor. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz sürecek. Hırsılar çok, bunlara da gereken hesabı soracağız. Salgın krizi bitti derken Karadeniz'de komşu ülkelerimizde savaş patlak verdi. Gıda ve enerji fiyatları üst seviyelere çıktı. Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerimizi geliştirdik. Diplomatik hamlelerimizde devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi savunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'deki değişim rüzgarına tepki: Koltuklarını korumak dışında gündemleri yok.

Seçim hezimetinin ardından CHP içinde yaşanan değişim kavgalarıyla ilgili de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan şöyle devam etti: "Seçim kazanmak uğruna terör örgü iş birliği yapanlardan kimseye fayda gelmez. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar ülke başına getirmeye çalıştıkları adayları bugün diktatör mandacı diyerek göndermeye çalışıyorlar. Koltuklarını korumak dışında gündemleri yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına dair rastlanılmıyor. 85 milyonun tamamı ülkenin geleceğini bunların insafına bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim bunların hırsından ülkemizi muhafaza etsin. Bizim bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler yeter. Ülkemiz adına büyük bir kazançtır."











