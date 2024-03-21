Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'kara para' skandalına tepki: Paradan kule dışında icraatları yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız, bu umutları boşa çıkarmayacak eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerini asla bırakmadık. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi bölgede yürütülen çalışmalardı.

Deprem turistleri gelip enkazların önünde fotoğraf çektirip gittiler, bir daha da uğramadılar. Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan hakaretler faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır.

76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında evin teslimini yapacağız.

Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır. Depremin yaralarını hızla sarıyouz.

Kilis'te 1594 konutun kurasını çektik, hak sahiplerine teslim ettik, ediyoruz.









CHP'ye para kulesi tepkisi

Bunar lafa gelince şeffaflıktan bahsetmeyi severler, ancak ne para ne ittifak işlerinde sözlerine sadık kalırlar. Deste deste paraları çantalarla, valizlerle taşıyorlar. 5-6 kişi saatlerce euro saymaya yetişemiyorlar. Dolar dolar çantalar euro'lar hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Karanlık paralardan kule yapmak dışında başka bir icraatları yok.

Kimlikler, partiler ve adaylar hercümenç olmuş durumda. Doğan görünümlü Şahin misali, içi farklı, dışı farklı bir muhalefetle karşı karşıyayız.

Akıllı telefonla 30 saniyelik bir iş için neden zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Milletin zihnini kurcalayan sorulara cevap veremediler. Para saymak için etrafta kim varsa toplayıp yardım istiyorlar. Bay Kemal bunları izah edebilirdi ama onun da sesi soluğu çıkmıyor .Ne para işlerinde ne de ittifak işlerinde sözlerine sadık kalırlar.

"DEM ile kapalı kapılar ardında dolap çeviriyorlar"

Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor. Devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin de haberi, bilgisi yok."

"Dayanışma için çalışıyoruz"

Cumhur İttifakı olarak hangi illerde ittifak yaptığımız belli. Ortak hareket ettiğimiz yerlerde dayanışma içinde çalışıyoruz. Ayrı yerlerde ise centilmence rekabet ediyoruz. Kilis'te de AK Parti olarak biz kendi adaylarımızla yarışıyoruz. 9 gün kaldı. Hazır mıyız?

"Adaylarımıza güçlü destek bekliyorum"

30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimiz gizli saklı yapmadık. Biz belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Adaylarımıza çok güçlü destek bekliyorum. Biz icraatlarıyla konuşan bir kadroyuz. Böyle bir hükümetiz. Meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. Kilis'e toplam 26 milyar lira yatırım yaptık.