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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'ın FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcı ile ilgili kararına sert tepki: Sessiz kalmamız mümkün değil

BAE ve Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay 5. Dairesi bu 450 hakim ve savcıyı göreve iade etmesiyle ilgili "Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum." dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:06 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:29 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında karara tepki göstererek
"Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız."
dedi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması;

"FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz.


"Sessiz kalamayız"


Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız. Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız.


"AYM'nin kararlarını hazmedemiyorum"


Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."



'Aklanıyorlar' iddialarına Danıştay'dan açıklama yapılmıştı


Danıştay Başkanlığı, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı vermesi ve 'Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı' yönündeki haberler üzerine açıklama yapmıştı.


Danıştay, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır dönüşü önemli mesajlar: Bu konunun baş aktörleri Türkiye BAE ve Irak olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır dönüşü önemli mesajlar: Bu konunun baş aktörleri Türkiye BAE ve Irak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin ardından Kahire dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Filistin'in yanında olduğunu bir kez daha dile getirerek ''Türkiye, bu konudaki samimiyetini en net biçimde ortaya koymuştur'' ifadelerini kullandı. 'Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Bu konunun baş aktörleri Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak olacak. Bu yol, bölgemizin yeni bir İpekyolu haline gelecek ve bölgesel barışa da hizmet edecektir. Basra Körfezi’nin ve çeperindeki ülkelerin Türkiye üzerinden Avrupa pazarına erişimini sağlayacak bu yol, tam anlamıyla bir kazan kazan projesidir'' dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Mısır
#Danıştay
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