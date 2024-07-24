Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doktor Sadık Ahmet' mesajı

Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma bir dava adamıydı. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine ve yol arkadaşlarına sabır diliyor; Türkiye olarak tüm imkânlarımızla Batı Trakya’daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum.