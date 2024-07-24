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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doktor Sadık Ahmet' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan ve bu yolda bedel ödemekten çekinmeyen, isminin hakkını veren gerçek bir dava adamıydı," ifadelerini kullandı.

17:16 - 24/07/2024 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri merhum Doktor Sadık Ahmet’i andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti;


Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri merhum Doktor Sadık Ahmet’i vefatının 29’uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Batı Trakya Türk azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhum Sadık Ahmet’in yürüttüğü mücadelenin çok büyük payı vardır.

Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma bir dava adamıydı. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine ve yol arkadaşlarına sabır diliyor; Türkiye olarak tüm imkânlarımızla Batı Trakya’daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum.




Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e seslendi: Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dürüst siyasetin, verilen sözlerin arkası nda durmayı gerektirdiğini söyledi. "Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin; bedavaya verecekleri hizmetlere yaptıkları zamları düşürsünler." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Trakya
#Doktor Sadık Ahmet
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