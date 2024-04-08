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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezyalı mevkidaşına seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik etti.

17:36 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:07 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Subianto ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezyalı mevkidaşına seçim tebriği

Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik etti.

Savunma sanayi, askeri ve ticari temasların ilerletilmesi vurgusu

Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayi, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda işbirliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Bayramını da tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Endonezya
#Prabowo Subianto
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