Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması: ABD yaptığımız ödemeye karşılık teklif etti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın almak için başvuruda bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bazı yayın organlarında çıkan haberlerde; aynı zamanda halihazırda envanterde bulunan 80 adet F-16 tipi savaş jetinin modernizasyonu için anlaşma teklif edildiği, Ankara'nın teklif mektubunu 30 Eylül tarihinde Washington'a ilettiği iddia edilmişti.
"F-35'ler için yaptığımız ödemenin karşılığında teklif edildi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, "Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. F-35'ler için yatığımız ödemenin karşılığında, Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyacını gidermemiz gerekiyorsa bu adamları atalım dedik. Bugünün devamlığı için savaş filomuzu genişletmek için çabalıyoruz. Yeni ilave F-16'lar alarak filomuzu genişletme derdindeyiz." ifadelerini kullandı.