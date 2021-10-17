Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan F-16 açıklaması ABD yaptığımız ödemeye karşılık teklif etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması: ABD yaptığımız ödemeye karşılık teklif etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talep ettiği iddialarına ilişkin, ""Bizim böyle bir durum söz konusu değil. F-35'ler için yatığımız ödeme söz konusu. Bunun karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi oldu. Görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan F-16 açıklaması: ABD yaptığımız ödemeye karşılık teklif etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın almak için başvuruda bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bazı yayın organlarında çıkan haberlerde; aynı zamanda halihazırda envanterde bulunan 80 adet F-16 tipi savaş jetinin modernizasyonu için anlaşma teklif edildiği, Ankara'nın teklif mektubunu 30 Eylül tarihinde Washington'a ilettiği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Afrika ülkeleri için stratejik ortak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Afrika ülkeleri için stratejik ortak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Özlemini çektiğiniz vesayet günleri artık geride kaldı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Özlemini çektiğiniz vesayet günleri artık geride kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. 'Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir.


"F-35'ler için yaptığımız ödemenin karşılığında teklif edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, "Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. F-35'ler için yatığımız ödemenin karşılığında, Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Biz ülkemizin savunma ihtiyacını gidermemiz gerekiyorsa bu adamları atalım dedik. Bugünün devamlığı için savaş filomuzu genişletmek için çabalıyoruz. Yeni ilave F-16'lar alarak filomuzu genişletme derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
GÜNDEM
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.