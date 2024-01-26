Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımı açıklaması: Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.





Lahey'deki İsrail'e yönelik 'soykırım' davasını değerlendiren Erdoğan, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;





İsveç'in NATO üyeliği

Parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle Meclis'imizden geçti. Dün itibarıyla da bana geldi. Ben de imzaladım ve akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek Temsilciler Meclis'ine gerek diğer Meclis'e hepsine gönderdi. Onların da bir an önce bunu Meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz.





Lahey'de İsrail'e soykırım davası

Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Güney Afrika bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanının yakın takibi bizleri için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz.





İzmir ve Eskişehir adayları tanıtılacak

Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.



