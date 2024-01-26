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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımı açıklaması: Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lara ilişkin, “Verilen söz üzerine oylamalarla Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır” dedi. İzmir ve Eskişehir adaylarının tanıtılacağı tarihleri de açıklayan Erdoğan, yerel seçim sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

14:20 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:28 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.


Lahey'deki İsrail'e yönelik 'soykırım' davasını değerlendiren Erdoğan,
"Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum"
ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

İsveç'in NATO üyeliği

Parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle Meclis'imizden geçti. Dün itibarıyla da bana geldi. Ben de imzaladım ve akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek Temsilciler Meclis'ine gerek diğer Meclis'e hepsine gönderdi. Onların da bir an önce bunu Meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz.


Lahey'de İsrail'e soykırım davası

Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Güney Afrika bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanının yakın takibi bizleri için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz.


İzmir ve Eskişehir adayları tanıtılacak

Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Cuma Namazı
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