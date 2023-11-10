Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Bugün değilse ne zaman?

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16’ncı Zirvesi, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlendi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğindeki zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Ardından zirveye geçildi. Konuşmasında, küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıya olunan bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu zorluklar karşısında etkin mücadelenin yollarını ararken, işgal edilmiş Filistin topraklarında başlayan çatışmalar, hepimizin yüreğini dağladı” dedi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:





ACZİYET İÇİNDELER

Bugün itibarıyla İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 34 günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73’ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden Batılı ülkeler, İsrail’in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar acziyet içindeler.





DÜNYA SESSİZ

Eşimin himayesinde inşallah 15 Kasım’da İstanbul’da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Gazzeli kardeşlerimiz için güçlü bir dayanışma sergilenecek. Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok mühim. Hatırlayın, Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris’te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak, hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?





Filistin’i görüştüler

Erdoğan, Taşkent’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da yer aldı. İki lider, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında yaşanan insani kriz ve çözüm yolları ile Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede, İİT’nin yarın düzenlenecek olağanüstü zirvede Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarfetmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.



