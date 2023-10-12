Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: 10 liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi

Daha sonra Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Erdoğan,

gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini, bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de dile getirdi.