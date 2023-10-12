Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: 10 liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi

Türkiye'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin çok yönlü diplomasi
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli görüşmeler yaptı.
Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.
Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Erdoğan, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurguladı, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.
Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.
"Tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri de arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.