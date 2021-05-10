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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Saldırının muhatabı bütün Müslümanlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün’ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin’e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt’in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını kutlama yaparak izledi
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